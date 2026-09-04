Datum der Anmeldung:
02.09.2026
Aktenzeichen:
B8-84/26
Unternehmen:
Landeshauptstadt Hannover, Hannover; Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 24% an und alleiniger Kontrolle über die enercity AG, Hannover;
Produktmärkte:
Erdgas, Fernwärme, Strom, Telekommunikationsdienstleistungen, Trinkwasser
02.09.2026
Aktenzeichen:
B8-84/26
Unternehmen:
Landeshauptstadt Hannover, Hannover; Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 24% an und alleiniger Kontrolle über die enercity AG, Hannover;
Produktmärkte:
Erdgas, Fernwärme, Strom, Telekommunikationsdienstleistungen, Trinkwasser
© 2026 Bundeskartellamt