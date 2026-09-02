Nvidia - NVDA: mega-starke Position entlang der KI-Wertschöpfungskette!

Vertikal integriert!

Pullback-Setup bei der Nvidia-Aktie (NVDA) ! Nummer 1 in puncto Marktkapitaliiserung an den US-Börsen!

Nvidia (NVDA) - US55955D1000

Rückblick: Nach der kräftigen Erholung seit Anfang August befindet sich die Nvidia-Aktie aktuell in einer Konsolidierung oberhalb des 20er- und 50er-EMA und bildet dabei ein aussichtsreiches Pullback-Setup. Im gestrigen Handel erfolgte ein Test der grünen Linie, der Schlusskurs lag aber darüber. Der Halbjahresrückblick zeigt einen Kursanstieg von rund 22 Prozent.

Nvidia-Aktie: Chart vom 01.09.2026, Kürzel: NVDA Kurs: 217.44 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gelingt in Kürze der Bounce über 220.40 USD, würde sich das Pullback-Setup nach oben auflösen und Raum für eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 230 USD und darüber hinaus eröffnen.

Mögliches bärisches Szenario

Vorsichtige Trader würden unterhalb von 215 USD eine Sicherung einbauen. Grundsätzlich ist gerade im volatilen Tech-Sektor jederzeit mit Rückschägen zurechnen. An der langfristig bullischen Einschätzung der Nvidia-Aktie ändert dies jedoch nichts.

Meinung

Nvidia ist die Nummer 1 in puncto Marktkapitaliiserung an der US-Technologiebörse Nasdaq und damit wertvollstes börsengehandeltes Unternehmen weltweit. Es geht inzwischen weit über den Verkauf von Chips hinaus und baut sein Ökosystem gezielt durch Beteiligungen, Finanzierungen und langfristige Vereinbarungen mit Cloud- und KI-Anbietern aus. So ist der Konzern unter anderem an Lambda beteiligt und unterstützt den Aufbau großer KI-Rechenzentren, wodurch zusätzliche Nachfrage nach den eigenen Prozessoren entsteht. Bei einem geplanten 350-Megawatt-Rechenzentrum in Texas tritt Nvidia sogar als Mieter der Anlage auf. Diese vertikale Integration stärkt die Position des Konzerns entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette und hilft, den Absatz der eigenen Beschleuniger langfristig abzusichern. Auch bei Großprojekten mit Unternehmen wie Anthropic und Nscale profitiert Nvidia von der wachsenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Die grundsätzlich bullische Einschätzung bei Berücksichtigung allgemeinr Marktrisiken dürfte daher klar sein.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 5239 Milliarden USD

Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/nvidia-aktie-das-sollte-man-nicht-vergessen-943870

Veröffentlichungsdatum: 02.09.2026

Autor: Thomas Canali

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