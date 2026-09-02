Potsdam - Nach dem Angriff auf ein Umspannwerk an einem Kohlekraftwerk im Süden Brandenburgs ermittelt die Polizei auch wegen Terrorverdachts.
Die Ermittlungen seien wegen des Verdachts der Störung öffentlicher Betriebe, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und Bildung einer terroristischen Vereinigung aufgenommen worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.
Die Einsatzmaßnahmen dauerten am Mittwochmittag weiterhin an. Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Bereich nach weiteren Beweismitteln abzusuchen. Es kam deshalb zu weiteren Sperrungen vor Ort.
Am Dienstagmorgen hatten Unbekannte versucht, an dem Umspannwerk nahe dem Kohlekraftwerk Jänschwalde Kurzschlüsse zu erzeugen, was teilweise gelang. Zu großflächigen Störungen kam es aber nicht. Aus Nordrhein-Westfalen wurde am Mittwochmorgen derweil ein ähnlicher Vorfall gemeldet.
Die Ermittlungen seien wegen des Verdachts der Störung öffentlicher Betriebe, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und Bildung einer terroristischen Vereinigung aufgenommen worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.
Die Einsatzmaßnahmen dauerten am Mittwochmittag weiterhin an. Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Bereich nach weiteren Beweismitteln abzusuchen. Es kam deshalb zu weiteren Sperrungen vor Ort.
Am Dienstagmorgen hatten Unbekannte versucht, an dem Umspannwerk nahe dem Kohlekraftwerk Jänschwalde Kurzschlüsse zu erzeugen, was teilweise gelang. Zu großflächigen Störungen kam es aber nicht. Aus Nordrhein-Westfalen wurde am Mittwochmorgen derweil ein ähnlicher Vorfall gemeldet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur