Die Siemens-Aktie steht seit Tagen unter Druck, rückt aber zunehmend in den Mittelpunkt langfristiger Anlagestrategien. Gleich mehrere strukturelle Trends entwickeln sich zugunsten des Konzerns. Digitalisierung, künstliche Intelligenz und die Rückkehr industrieller Wertschöpfung nach Europa schaffen ein Umfeld, in dem Siemens seine technologische Stärke ausspielen kann. Europas Industrie sucht nach neuer Stärke Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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