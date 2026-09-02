FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien der DHL Group beim fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Kaufen" belassen. Die überfällige Namensänderung des Logistikkonzerns vollziehe den Beschluss der letzten Hauptversammlung im Mai nach und ändere nichts an seiner Einschätzung, schrieb Armin Kremser am Mittwoch. Er lobte, dass die Ausgliederung des deutschen Geschäfts in eine Tochtergesellschaft für mehr Transparenz und Handlungsfreiheit sorge./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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