HUGO BOSS beendet sein erst am 24. August gestartetes Aktienrückkaufprogramm, in dem bisher knapp 5 Mio. Euro für zurückgekaufte Aktien ausgegeben wurden! Warum? Der Grund dafür sind aktuelle Aussagen der FRASERS GROUP. Diese hat offenbar gerade mitgeteilt, ihren Anteil an BOSS auf über 50 % erhöhen zu wollen. Außerdem will sie ihre Unterstützung für den Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm prüfen. Im Zuge der gescheiterten Übernahme von BOSS war FRASER's Beteiligung zuletzt auf 47,89 % gewachsen, so dass zur Übernahme der Mehrheit nicht mehr viel fehlt. Bereits seit Mitte Juni versucht man, bei HUGO BOSS zu Potte zu kommen. Die zusätzliche Annahmefrist des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots war am 13. August ausgelaufen. Steter Tropfen höhlt den Stein!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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