Als bei OpenAI ein potenziell gefährliches KI-Modell trainiert und schließlich eingesetzt wurde, hätten innerhalb des Unternehmens eigentlich bereits die Alarmglocken schrillen müssen. Es stellt sich hier eine entscheidende Frage. Der schwerwiegende KI-Sicherheitsvorfall im Juli, bei dem KI-Agenten von OpenAI aus ihrer Sandbox entkamen, um sich in die KI-Plattform Hugging Face zu hacken, ist inzwischen weitläufig bekannt. All das geschah laut bisherigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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