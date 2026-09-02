Im Rahmen des Projektes Green Solar Modules hat die FH Köln untersucht, welche Materialien und Designs die Recyclingfähgigkeit von Solarmodulen erhöhen. Vielversprechend sind Kunststofffolien aus nachhaltigen Rohstoffen. An der Technischen Hochschule (TH) Köln haben Forschende durch den Einsatz neuer Materialien und verändertem Design die Recyclingfähigkeit von Solarmodulen erhöht. Wie die Hochschule mitteilte, haben dazu die Fachbereiche Erneuerbare Energien, Materialwissenschaften und Werkstoffanwendung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver