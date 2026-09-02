Das Geschäftsklima im deutschen Mittelstand hat sich im August zum vierten Mal in Folge überraschend stark verbessert. Der KfW-ifo-Mittelstandsbarometer stieg um 4,5 Punkte auf minus 12,5 Zähler.
Hinter dem Aufwärtstrend stehen sowohl eine positivere Einschätzung der aktuellen Geschäftslage als auch deutlich optimistischere Erwartungen für die kommenden sechs Monate. Besonders ausgeprägt fiel die Stimmungsverbesserung im Verarbeitenden Gewerbe und im Großhandel aus. Dort legten Lagebeurteilungen und Zukunftserwartungen gleichermaßen zu. Auch die Exporterwartungen der Industrie stiegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Hinter dem Aufwärtstrend stehen sowohl eine positivere Einschätzung der aktuellen Geschäftslage als auch deutlich optimistischere Erwartungen für die kommenden sechs Monate. Besonders ausgeprägt fiel die Stimmungsverbesserung im Verarbeitenden Gewerbe und im Großhandel aus. Dort legten Lagebeurteilungen und Zukunftserwartungen gleichermaßen zu. Auch die Exporterwartungen der Industrie stiegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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