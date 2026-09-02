Seit Jahresanfang existiert in der Schweiz das Modell von lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG), bei denen es darum geht lokal produzierten Strom in einer Gemeinschaft zu verkaufen und zu verbrauchen. Nach einer aktuellen Erhebung von Swissolar kommt das Modell gut an, denn allein im ersten Halbjahr habe es 1800 Gründungen gegeben. Der Verband hat dafür Daten der 30 größten Schweizer Verteilnetzbetreiber, die rund 71 Prozent der Bevölkerung abdecken, ausgewertet und mit Daten des "LEGhub" ergänzt. Daraus lässt sich dann eine Hochrechnung erstellen, wieviele LEG schweizweit entstanden sind und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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