Am Dienstag gehörte die Dell-Aktie mit Abschlägen von knapp -7% noch zu den schwächsten Werten im S&P 500. Ganz anders das Bild am Mittwoch: Der Kurs schießt vorbörslich um mehr als +9% in die Höhe und reagiert damit auf die am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen. Das sind die Ergebnisse und so sollten sich Anleger nun verhalten. Management hebt die Prognose massiv an Dell hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erneut geliefert - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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