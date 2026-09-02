Das Cybersicherheits-Unternehmen Palo Alto Networks präsentierte am gestrigen Dienstag nach US-Handelsschluss die Zahlen für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die vorherigen Quartalsberichte konnten nicht immer vollends überzeugen. Und auch der Q4-Bericht wurde in einer ersten Reaktion recht zurückhaltend vom Markt zur Kenntnis genommen.Palo Alto - Robuste Zahlen überzeugen nicht Palo Alto berichtete über das 4. Quartal (entspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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