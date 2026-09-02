Evotec stand vor gar nicht langerZeit für eine Biotech-Aktie mit Potential, vielen Forschungsprojekten im feuer, die durch einen interessanten Ansatz eine für die Hamburger positive Rsikoverteilung aufwiesen. Dann kam die kalte Dusche, eingeläutet mit dem Ausscheiden des langjährigen CEO's Dr. Lanthaler. Dann kam es Schlag auf Schlag. Hohe Verluste, zu viele Projekte, zu viele Baustellen, zu hohe Kosten - verzettelt, Investitionen in Just Evotec, die letztendlich zu hoch für die Hamburger waren. Grossreinemachen angesagt. Aktie im Sinkflug, Verlsute je nach Einstiegszeitpunkt von bis zu 90%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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