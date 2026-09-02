Berlin - Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Misbah Khan, fordert ausreichende finanzielle Mittel für die Sprachförderung im Kita-Alter.
Anlässlich des vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurfs, der unter anderem Sprachtests für Vierjährige vorsieht, sagte Khan der "Rheinischen Post": "Eine wirksame Sprachförderung im Kita-Alter ist eine wichtige Grundlage für mehr Bildungsgerechtigkeit." Um Wirksamkeit zu entfalten, brauche es jedoch ausreichende finanzielle Mittel. Sprachtests allein lösten das Problem nicht. Es brauche genug Fachkräfte und Ressourcen, um Kinder mit Sprachdefiziten wirksam zu fördern.
Mit Blick auf Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) fügte Khan hinzu: "Während Union und SPD familienpolitische Leistungen nach und nach kürzen und damit die Belastungen für Eltern und Kinder weiter erhöhen, will Ministerin Prien nun verpflichtende Sprachtests einführen, ohne zugleich die notwendigen Mittel für eine wirksame Sprachförderung bereitzustellen." Das zeuge von einer falschen Prioritätensetzung.
Anlässlich des vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurfs, der unter anderem Sprachtests für Vierjährige vorsieht, sagte Khan der "Rheinischen Post": "Eine wirksame Sprachförderung im Kita-Alter ist eine wichtige Grundlage für mehr Bildungsgerechtigkeit." Um Wirksamkeit zu entfalten, brauche es jedoch ausreichende finanzielle Mittel. Sprachtests allein lösten das Problem nicht. Es brauche genug Fachkräfte und Ressourcen, um Kinder mit Sprachdefiziten wirksam zu fördern.
Mit Blick auf Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) fügte Khan hinzu: "Während Union und SPD familienpolitische Leistungen nach und nach kürzen und damit die Belastungen für Eltern und Kinder weiter erhöhen, will Ministerin Prien nun verpflichtende Sprachtests einführen, ohne zugleich die notwendigen Mittel für eine wirksame Sprachförderung bereitzustellen." Das zeuge von einer falschen Prioritätensetzung.
© 2026 dts Nachrichtenagentur