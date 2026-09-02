Lichtblick hat in Thüringen seinen größten PV-Park für das eigene Portfolio in Betrieb genommen. Er dient dazu, Stromkundinnen und -kunden mit Solarstrom versorgen zu können. Ökostrom-Anbieter Lichtblick hat seinen bislang größten Solarpark in Betrieb genommen. In Mühlhausen (Thüringen) hat das Unternehmen auf einer Fläche von 37 Hektar insgesamt etwa 71.000 Solarmodule installieren lassen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Anlage jährlich rund 45 Gigawattstunden Solarstrom erzeugen. Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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