VANCOUVER, B.C. / 2. September 2026 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. ("SAGA" oder das "Unternehmen") (TSXV: SAGA) (OTCQX: SAGMF) (FWB: 20H), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung kritischer Rohstoffe gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass die Diamantbohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt für schwere Seltenerdmetalle ("HREE") Wolverine im Zentrum der kanadischen Provinz Labrador begonnen haben.

Die Errichtung des Lagers, die Mobilisierung des Personals und die unterstützende Infrastruktur sind abgeschlossen. Ein bis zu 5.000 m umfassendes Diamantbohrprogramm ist nun im Gange. Das Programm umfasst vier Komponenten, die vollständig integriert werden: 1) detaillierte Kartierung der zuvor identifizierten mineralisierten Zone zur Definition der vulkanischen Stratigrafie und Alteration in Zusammenhang mit der Mineralisierung mit schweren Seltenerdmetallen, 2) systematische Diamantbohrungen in einem Bohrraster mit Bohrlöchern in Abständen von 100 m und 200-m-Step-outs entlang des Streichens und neigungsabwärts zur Bestätigung und Erweiterung der Mineralisierung in der subhorizontalen mineralisierten vulkanischen Einheit, 3) Bewertung anderer vorrangiger Ziele und 4) Bestimmung der Eigenschaften des mineralisierten Gesteins, geochemische Untersuchungen und metallurgische Tests, um das Projekt in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 weiterzuentwickeln.

Abbildung 1: Aufstellung des Diamantbohrgeräts bei Sonnenaufgang bei W26-001 beim REE-Projekt Wolverine in Labrador. Das Raupenbohrgerät Gladiators Duralite 1400 wurde für das Projekt Wolverine entwickelt und ist so konstruiert, dass es die Lücke zwischen leistungsstarken tiefen Diamantbohrungen und hocheffizienter Mobilität am Einsatzort schließt. Dieses vielseitige Bohrgerät wurde für raue, abgelegene Explorationsbedingungen entwickelt und kombiniert eine leistungsstarke Tiefbohrleistung mit selbstfahrenden Gummiraupenketten, sodass es sich aus eigener Kraft direkt von Bohrloch zu Bohrloch bewegen kann, ohne auf die Unterstützung von Fluggeräten angewiesen zu sein.

Abbildung 2: Einrichtung des Explorationslagers auf dem REE-Projekt Wolverine.

Bedeutung des ersten Bohrlochs W26-001 für die Explorationsarbeiten

SAGA Metals hat die ersten beiden Bohrlöcher (W26-001, W26-002) auf seinem REE-Projekt Wolverine und das allererste Diamantbohrloch im Konzessionsgebiet bis dato abgeschlossen. Die Tiefe dieses ersten subvertikalen Bohrlochs betrug 182 m, einschließlich 169 m der flach einfallenden, höffigen REE-haltigen vulkanischen Aschentuff-Einheit. Historische Diamant- und Drehbohrungen mit tragbaren Bohrgeräten erreichten im gesamten Konzessionsgebiet nicht mehr als 50 m Tiefe und reichten im Bereich des ersten Bohrlochs von SAGA nur 36 m in die höffige REE-haltige Einheit. Das zweite Bohrloch (176 m EOH) durchteufte dieselbe Stratigrafie und dieselben Alterationsmarker trotz eines Step-outs von 200 m entlang des Streichens von W26-001.

Im Rahmen der Kernaufnahmen wurde sowohl in der vulkanischen Einheit, die die höffige REE-haltige vulkanische Einheit überlagert, als auch innerhalb der höffigen REE-haltigen vulkanischen Einheit eine Alteration identifiziert. Das Ziel der Explorationsarbeiten bestand darin, die geschichtete und schichtgebundene REE-Mineralisierung in der höffigen vulkanischen Einheit abzugrenzen. In der höffigen vulkanischen Einheit wurde jedoch eine zweite Mineralisierungsart identifiziert: subvertikale Brekzien-Bruch-Netzwerke, die zur Kernachse ausgerichtet sind, mit entsprechenden konjugierten Bruchsystemen, die mit Sulfid und Chlorit gefüllt und ausgekleidet sind. Die Gänge weisen chloritische Randsäume im Nebengestein sowie Bänderung auf (Abbildung 4).

Die letztgenannte Mineralisierungsart wird als äußerst bedeutsam angesehen, da die alterierte Struktur ein neues subvertikales Explorationsziel identifiziert und das Potenzial zur Definition eines Tiefenpotenzials für die REE-Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet Wolverine aufzeigt. Die subvertikalen Brekzien-Bruch-Netzwerke boten den Pfad für den Aufstieg hydrothermaler Flüssigkeiten durch den vulkanischen Komplex und die anschließende laterale Migration in die subhorizontale vulkanische Einheit.

Abbildung 3: Schematisches Lagerstättenmodell für das Umfeld unterschiedlicher Arten von REE-Lagerstätten. SAGA Metals hat geschichtete und schichtgebundene sowie strukturell kontrollierte Mineralisierungen in der vulkanischen Sequenz sowie in peralkalinen Intrusionen identifiziert und erkundet diese.

Somit ist das primäre Explorationsziel von SAGA, eine mächtige geschichtete und schichtgebundene Alteration, bestätigt und ein zweites, neues, strukturell kontrolliertes Explorationsziel wurde identifiziert. Im Rahmen der geologischen Kartierungen wurden weitere alterierte Verwerfungszonen innerhalb der höffigen vulkanischen Einheit peripher zum Gebiet des aktuellen Raster-Diamantbohrprogramms identifiziert. Die Erkennung einer intensiven propylitischen bis sauren hydrothermalen Alteration (Chlorit und Pyrit) sowohl in der geschichteten und schichtgebundenen als auch in der strukturell kontrollierten vulkanischen Einheit ist das Produkt einer hydrothermalen Flüssigkeit, die in der Lage ist, hochwertige kritische Metalle zu transportieren und abzulagern.

Es gibt weltweit zahlreiche Beispiele für peralkaline Intrusionen und entsprechende Pegmatite, die angereichert und höffig für REE- und High-Field-Strength-Elemente sind: Zirkonium, Hafnium, Niob, Tantal, Thorium, Uran, Yttrium. Im Rahmen der Exploration von SAGA nach REE-Mineralisierungen in flach einfallenden Vulkansteinen wurde ein bis dato kaum erkundeter Lagerstättentyp innerhalb der Familie von Erzlagerstätten identifiziert, die durch peralkaline Magmen gebildet wurden. Analoge geschichtete Lagerstätten in peralkalinem Vulkangestein sind Pennington Mountain im US-Bundesstaat Maine (Tonnage unbekannt) sowie die Lagerstätte Brockman (Hastings) in Western Australia (JORC-Mineralressource von 29,93 Millionen t mit 0,93 % TREO (www.rare-earth-mining.com/hastings-technology-metals/, 2026)).

Abbildung 4: Geschichtete und schichtgebundene Alteration in der höffigen vulkanischen Einheit: Schichtungskontrollierte Chlorit- und Sulfidalteration.

Der Schwerpunkt der Prospektionsarbeiten im südöstlichen Bereich des Konzessionsgebiets lag auf REE-haltigen Pegmatiten mit Werten von bis zu 21 % TREO, die in peralkalinem Granit enthalten sind. Pegmatit ist außergewöhnlich grobkörnig und kommt als polygenerationelle, subhorizontale Schar subparalleler Pegmatitgänge in grobkörnigem peralkalinem Granit vor. Das REE-Lagerstättenmodell für die laufende Exploration sind Scharen subparalleler Pegmatitgänge im obersten Teil einer mit flüchtigen Bestandteilen angereicherten peralkalinen Magmakammer (Abbildungen 3 und 5).

Abbildung 5: Subhorizontaler, grobkörniger, parallel verlaufender peralkaliner Pegmatit im südwestlichen Gebiet der Grenze des Konzessionsgebiets des REE-Projekts Wolverine.

Michael Garagan, Chief Geological Officer und Direktor von SAGA Metals, sagte:

"Es ist eine außergewöhnliche Sache, sich auf diesem Gelände zu befinden. Das Arbeiten im gut erhaltenen vulkanisch-hydrothermalen System Nukliavik, anstatt isolierten Vorkommen nachzujagen, kann bereits als ein absolutes geologisches Privileg bezeichnet werden. Wir können nun dasselbe Chlorit-Pyrit-Verdrängungsgestein, das wir in den RC-Splittern aus dem Jahr 2025 gesehen haben, im Diamantbohrkern korrelieren und den Alterationshof Meter für Meter abgleichen. Die Kartierung und Nachverfolgung dieses Systems in der Tiefe verläuft besser als erwartet. W26-001 sieht aus wie das kühle, obere Ende der Zuleitung. Die Aufgabe ab hier besteht darin, zuerst die Ausdehnung nachzuweisen und dann den Strukturen nach unten zum heißen Ende zu folgen, wo sich die schweren REEs für gewöhnlich befinden. Das Lager ist eingerichtet, die Kartierungen bestätigen eine solide mineralisierte Ausdehnung und die Bohrungen zielen darauf ab, ein großes tiefes System mit schweren Seltenerdmetallen nachzuweisen."

Gestaltung des Programms: Nachweis der flächenmäßigen Ausdehnung, dann in die Tiefe gehen

Das Diamantbohrprogramm 2026 wird zunächst die flächenmäßige Ausdehnung der flach einfallenden mineralisierten und alterierten höffigen vulkanischen Einheit ermitteln und anschließend die subvertikalen Strukturen mittels Bohrungen auf das Potenzial und die Verteilung zwischen leichten und schweren Seltenerdmetallen erproben (Abbildung 6).

Das vorgeschlagene Minerallagerstättenmodell geht davon aus, dass späte Verwerfungen des vulkanischen Komplexes innerhalb der Caldera Kanäle für die vertikale Übertragung einer REE-haltigen hydrothermalen Flüssigkeit schufen, die von einem mit flüchtigen Bestandteilen angereicherten peralkalinen Granit stammt, um in ausgewählten stratigrafischen Einheiten in der vulkanischen Sequenz lateral zu migrieren.

Aufbauend auf historischen Explorationsarbeiten

Im Rahmen historischer Explorationsarbeiten wurde ein subhorizontales REE-Explorationsziel im vulkanischen Tuff definiert. W26-001 erweiterte das Explorationspotenzial, indem eine größere Mächtigkeit der Alteration in der höffigen Einheit definiert und ein subvertikales Explorationsziel entlang der Zuleitungsverwerfungen identifiziert wurde.

Das Programm baut auf 25 Reverse-Circulation- ("RC")-Bohrlöchern auf, die im Jahr 2025 abgeschlossen wurden und eine breite, oberflächennahe REE-Mineralisierung über ein Gebiet von etwa 1,7 km mal 1,2 km bestätigten, einschließlich 48,8 m mit 0,77 % TREO ab 1,5 m in WOLRC25-003 und einem Spitzenwert von 2,03 % TREO, wobei schwere Seltenerdmetalloxide etwa 24 bis 28 % der TREO ausmachen. Oberflächenprobenahmen auf dem erweiterten Landpaket ergaben Gehalte von bis zu 21,6 % TREO. Diese Ergebnisse dienen nur dem historischen Kontext. Es handelt sich nicht um Ergebnisse von W26-001.

Abbildung 6: Regionale Geologie der Flowers Lake Igneous Suite und der Caldera, die den Schwerpunkt der in Vulkangestein enthaltenen REE-Mineralisierung von SAGA Metals darstellt. Erste zwei Diamantbohrlöcher (in Rot) dargestellt über der höffigen vulkanischen Einheit.

Nächste Schritte

Fortsetzung von Step-out- und abwärtsgerichteten Diamantbohrungen zur Definition der Alteration in der höffigen vulkanischen Einheit und damit in Zusammenhang stehenden Strukturen

Systematische Probenahmen und Analyse von W26-001 und nachfolgenden Bohrlöchern

Zusammenstellung von Alterationsintensität und -arten mit Struktur, um die tieferen Teile des hydrothermalen Systems anzupeilen

Detaillierte Kernaufnahmen, strukturelle Messungen und Alterationskartierungen zusammen mit Gesteinseigenschaften, Analysen und QA/QC-Datensätzen, die erforderlich sind, um eine zukünftige erste Mineralressourcenschätzung zu unterstützen

Überblick über das REE-Projekt Wolverine:

Das REE-Projekt Wolverine umfasst inzwischen neun (9) zusammenhängende Minerallizenzen mit einer Gesamtfläche von etwa 294,5 km², die sich ca. 50 km westlich von Hopedale und 12 km landeinwärts von der Küste Labradors befinden (Abbildung 7). Das Projekt ist mit einem Starrflügelflugzeug bis zur Schotterlandebahn in Hopedale erreichbar; von dort aus geht es mit dem Hubschrauber weiter zum Standort. Zu den infrastrukturellen Vorteilen gehören kommerzielle Flugverbindungen, Fährverbindungen und Straßenanbindungen in den Ortschaften Natuashish und Hopedale, und die Gemeinden haben Vereinbarungen mit der nahegelegenen Mine Voisey's Bay von Vale abgeschlossen. Das Projekt liegt nur 12 km von schiffbarem Meer entfernt und bietet somit logistische Unterstützung für einen potenziell ganzjährigen Zugang.

Abbildung 7: Regionale Karte, die den Standort des REE-Projekts Wolverine in Küstennähe und im Verhältnis zu größeren Projekten in Labrador hervorhebt, einschließlich des REE-Projekts Stange Lake in Québec

Historische Highlights des REE-Projekts Wolverine:

Das REE-Projekt Wolverine befindet sich innerhalb der peralkalischen Flower Lake Igneous Suite, einem intrusiv-vulkanischen Komplex, der Teil der 1,28 bis 1,13 Milliarden Jahre alten Riftzone Gardar ist, in der sich weltweit bedeutende REE-Lagerstätten befinden: Tanbreez innerhalb des alkalischen Intrusivkomplexes Ilímaussaq und Strange Lake innerhalb von peralkalischem Granit.

Das Projekt, das eine zusammenhängende Fläche von 29.450 Hektar umfasst, verfügt über Potenzial in Distriktgröße, eine Anreicherung an schweren Seltenen Erden (HREE), eine oberflächennahe Mineralisierung und eine Tier-1-Jurisdiktion und ist damit ein potenziell bedeutendes strategisches REE-Projekt.

Die Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC-Bohrungen") von 2025 bestätigten eine breite, oberflächennahe REE-Mineralisierung über ein Gebiet von 1,7 km × 1,2 km, die in einem bedeutenden peralkalischen Caldera-System gelagert ist.

537 Proben aus dem Programm von 2025 ergaben eine durchgängige Mineralisierung, was auf eine ausgeprägte Kontinuität im gesamten gebohrten Bereich hindeutet. Die wichtigsten Abschnitte umfassen: WOLRC25-003: 48,8 m mit 0,77 % Gesamtkonzentration an Seltenerdoxiden ("TREO") ab 1,5 m, einschließlich 18,3 m mit 1,06 % TREO WOLRC25-006: 38,1 m mit 0,71 % TREO ab der Oberfläche, einschließlich 4,6 m mit 1,53 % TREO WOLRC25-002: 51,8 m mit 0,52 % TREO ab der Oberfläche, einschließlich 33,5 m mit 0,67 % TREO

Die RC-Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms lagen bei 2,03 % TREO (WOLRC-006-25 - Probe 2355079 von 1,5-3 m) mit einem durchschnittlichen Anteil an schweren Seltenerdoxiden ("HREO") von ca. 24-28 %, was eine starke Anreicherung an schweren Seltenen Erden unterstreicht.

Das großflächige Potenzial wird durch 26 km² an der Oberfläche aufgeschlossenen mineralisierten Tuffs bei Tiefen von lediglich 25-50 m untermauert, wobei bisher weniger als 5 % des höffigen Bereichs bebohrt wurden.

Die Mineralisierung bleibt offen und untererkundet, wobei Zonen mit einer TREO-Anreicherung von über 1 % identifiziert wurden.

Im südwestlichen Gebiet des Projekts wurden sieben (7) REE-haltige peralkalische Pegmatite identifiziert (Abbildung 3, 5). Neununddreißig (39) Stichproben ergaben Untersuchungsergebnisse von bis zu 21,6 % TREO.



Qualifizierte Person

Dr. A. Miller, P. Geo., PEGNL, ist als unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 tätig und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Technische Informationen

Eine Vermessung der bisherigen Explorationsbohrlöcher wurde mithilfe eines Differential-Global-Positioning-Systems ("DGPS") unter Verwendung eines Emlid Reach RS2+ durchgeführt. Der RS2+ ist ein Empfänger für globale Navigationssatellitensysteme ("GNSS"), der eine hochpräzise Positionsbestimmung ermöglicht. GNSS ist ein Begriff, der sich auf das internationale Multi-Konstellations-Satellitensystem bezieht, zu dem GPS, GLONASS, Baidu, Galileo und alle anderen Konstellationssysteme gehören. GPS bezieht sich traditionell auf das amerikanische globale Positionierungssystem. Differentialkorrekturverfahren werden eingesetzt, um die Qualität der mit GNSS- oder GPS-Empfängern erfassten Standortdaten zu verbessern. Diese Daten sind nützlich, um Bohrkragen genau und präzise zu lokalisieren, frühere Arbeiten zu verifizieren sowie das Vertrauen in Mineralressourcenschätzungen zu stärken.

Die GT-RC-Bohranlage wurde von zwei Luftkompressoren angetrieben. Je nach Bodenverhältnissen konnten Bohrlöcher bis zu einem Neigungswinkel von -60° und einer Tiefe von 60 m gebohrt werden, wobei die Bohrlöcher 2025 bei einer Neigung von -80° gebohrt wurden. Der Durchmesser des verrohrten Bohrlochs beträgt 4½" und der des offenen Bohrlochs 3 ¾". Der operative Betrieb der Bohranlage erfolgte durch eine zweiköpfige Besatzung im Schichtbetrieb mit einer 12-Stunden-Schicht pro Tag.

Die Geologen der Compass Group, Michael Ives-Ruyter und Alex Ovas, waren vor Ort, um Bohrstellen zu markieren und Bohrgut (drill chips) zu dokumentieren. Die Proben wurden vor Ort mit einem Splitter vorbereitet und in Beutel verpackt. Das Archivmaterial wurde in Bohrgutschalen sowie in kleinen Kraftpapiertüten gesammelt. Große Archivproben wurden in 1-2-kg-Säcken gesammelt und in Happy Valley-Goose Bay, Labrador, gelagert. Die Proben zur Analyse wurden an Activation Laboratories Ltd ("ActLabs") in Ancaster, Ontario, versandt. Die Überprüfung der Bohrgutprotokolle wurde von Clinton Davis in Ottawa, Ontario, durchgeführt.

Insgesamt wurden 536 Splitterproben, 13 Standards (STD CDN-RE-1203) und 35 Blindproben (Blanks) entnommen. Der für die QA/QC verwendete Standard war CDN-RE-1203, zertifiziert von CDN Resource Laboratories Ltd und hergestellt aus Erz, das von Canadian International Minerals aus dem Konzessionsgebiet Carbo in der Copley Range im Zentrum von British Columbia bereitgestellt wurde. Blindproben (Blanks) wurden am Ende jedes Bohrlochs sowie alle 50 Proben in der Reihenfolge versetzt zu den Standardproben eingefügt. Standardproben wurden alle 50 Proben eingefügt sowie zusätzlich nach dem Zufallsprinzip verteilt, sodass in jedem zweiten Bohrloch mindestens eine Standardprobe enthalten war (Tabelle 1).

Tabelle 1: Zusammenfassung der RC-Bohrungen 2025

Tabelle 2: Zusammenfassung der Rucksackbohrungen 2023 auf dem Projekt Shilti

* = Alle Konzentrationen sind in ppm angegeben. ** TREO = La2O3 + Ce2O3 + Pr2O3 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb2O3 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entdeckung einer Vielzahl kritischer Rohstoffe konzentriert, die den Übergang Nordamerikas zu einer sicheren Versorgung unterstützen. Das zu 100 % unternehmenseigene Ti-V-Fe-Projekt Radar umfasst 24.175 Hektar und umschließt den gesamten Dykes River Intrusive Complex, der auf einer Fläche von 160 km² in der Nähe von Cartwright, Labrador, kartiert wurde. Die bisherigen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen über insgesamt 24.641 m in den Zonen Hawkeye und Trapper, haben eine große, mineralisierte, geschichtete mafische Intrusion bestätigt, die vanadiumhaltigen Titanomagnetit (VTM) und Ilmenitmineralisierung mit durchweg einheitlichen Gehalten an Titan, Vanadium und Eisen enthält.

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Wolverine für schwere Seltenerdmetalle in Labrador ist ein oberflächennahes REE-System, das in einem peralkalischen Caldera-Komplex vorkommt, der starke geologische Ähnlichkeiten mit den Lagerstätten Tanbreez und Strange Lake aufweist. Historische Bohrungen identifizierten eine durchgehende Mineralisierung mit Gehalten von bis zu 2,03 % TREO, einschließlich etwa 28 % HREO, sowie Stichprobengehalte von bis zu 21,6 % TREO. Das großräumige Potenzial wird durch 26 km² an der Oberfläche aufgeschlossenen mineralisierten Tuff untermauert, wobei bislang lediglich etwa 5 % der höffigen Einheit durch Bohrungen untersucht wurden.

Das zu 100 % unternehmenseigene Double-Mer-Uranprojekt umfasst eine Fläche von 25.600 Hektar und weist radiometrische Urananomalien auf, die einen 18 km langen Ost-West-Trend hervorheben, wobei ein bestätigter Abschnitt von 14 km Proben mit Gehalten von bis zu 0,428 % U3O8 geliefert hat (Technischer Bericht Double Mer 2024).

Außerdem ist SAGA Eigentümer des Lithiumprojekts Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay von Quebec. Dieses Projekt hat eine Fläche von 72.701 Hektar und weist ähnliche geologische Merkmale auf wie benachbarte Gebiete, die derzeit von Rio Tinto, Li-FT Power, SOQUEM und Loyal Metals erkundet werden.

Mit einem Portfolio, das wichtige Rohstoffe für eine Zukunft sauberer Energien umfasst, ist SAGA strategisch gut positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Sicherung kritischer Rohstoffe zu spielen.

Im Namen des Board of Directors

Mike Stier, Chief Executive Officer

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Rob Guzman, Investor Relations

SAGA Metals Corp.

Tel: +1 (844) 724-2638

E-Mail: rob@SAGAmetals.com

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Die Exploration und Erschließung von Bodenschätzen sind mit einem hohen Maß an Spekulation verbunden und durch eine Reihe erheblicher inhärenter Risiken gekennzeichnet, die dazu führen können, dass Projekte aus kommerziellen, technischen, politischen, regulatorischen oder finanziellen Gründen nicht erfolgreich erschlossen werden können oder - falls sie erfolgreich erschlossen werden - aufgrund eines der vorgenannten Gründe während ihrer gesamten Lebensdauer nicht wirtschaftlich rentabel bleiben. Es gibt keine Gewähr dafür, dass es dem Unternehmen gelingen wird, positive Explorationsergebnisse im Rahmen des Wolverine-REE-Projekts zu erzielen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss angesichts des frühen Stadiums des operativen Betriebs berücksichtigt werden, da das Unternehmen bislang keine eigenen Explorationsarbeiten im Rahmen des Projekts durchgeführt hat. Ebenso basieren die hierin enthaltenen Verweise auf Projekte, die ähnliche Merkmale wie das Wolverine-REE-Projekt aufweisen oder aufweisen könnten, auf der Auswertung öffentlich zugänglicher Informationen durch SAGA; diese Projekte befinden sich in deutlich fortgeschritteneren Entwicklungsstadien und unterliegen dementsprechend unbekannten Unsicherheiten hinsichtlich ihrer tatsächlichen Vergleichbarkeit.

Die Fähigkeit des Unternehmens, wertvolle Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um die Fortsetzung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu rechtfertigen, sowie seine Fähigkeit, Erschließungsarbeiten aufzunehmen und abzuschließen und/oder den kommerziellen Abbau aufzunehmen und/oder aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb seiner Kontrolle liegen. Dazu gehören der Erfolg der Exploration, die Beschaffung von Finanzmitteln für alle Phasen der Exploration, Erschließung und des kommerziellen Abbaus, die Angemessenheit der Infrastruktur, geologische Eigenschaften, die metallurgischen Eigenschaften einer Lagerstätte, die Verfügbarkeit von Aufbereitungstechnologie und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Seltenen Erden und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit der für die Aufnahme und den Abschluss der Erschließung erforderlichen Ausrüstung und Anlagen, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie für Bergbau- und Aufbereitungsausrüstung, technologische und technische Probleme, Unfälle oder Sabotageakte oder Terrorismus, zivile Unruhen und Proteste, Währungsschwankungen, Änderungen der Vorschriften, die Verfügbarkeit von Wasser, die Verfügbarkeit und Produktivität von Fachkräften, den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Veränderungen in Regierungen oder der Regierungspolitik in Bezug auf Explorations-, Erschließungs- und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Probenwerte sind naturgemäß nicht unbedingt repräsentativ für die Gesamtgehalte der mineralisierten Bereiche. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung genannten Untersuchungsergebnisse zu verlassen.

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