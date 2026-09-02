Zürich - Während der Bitcoin-Markt aktuell eine Erholungsphase zeigt, nutzt das Schweizer Unternehmen Relai die Zeit, um in die Zukunft zu investieren. Das 2020 in Zürich gegründete Startup vermeldet, eine weitere Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen zu haben. In der Finanzierungsrunde sind einige erfolgreiche Investoren vertreten. Darunter ist der grösste und bekannteste Finanz-Influencer, Fabio Marchesin. Auch bekannt als FinanzFabio. Marchesin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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