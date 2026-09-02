Zürich - Kyndryl, ein führender Anbieter unternehmenskritischer Technologiedienstleistungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines cloudbasierten Proof of Concept mit agentenbasierter KI bekannt. Dabei kamen Googles Gemini-Modelle zum Einsatz, um Banken dabei zu unterstützen, das Kunden-Onboarding mithilfe einer vollständig automatisierten Risikobewertung zu beschleunigen. Für Banken sind Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) von zentraler Bedeutung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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