Nvidia will offenbar den nächsten großen Schritt im KI-Markt machen. Mit der möglichen Übernahme von Hugging Face könnte Jensen Huang eine der wichtigsten Plattformen für KI-Modelle unter seine Kontrolle bringen. Nvidia steht laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen, wie Bloomberg berichtet, vor der möglichen Übernahme des KI-Start-ups Hugging Face. Der Deal könnte einen Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar erreichen. Eine Einigung über 12,9 Milliarden US-Dollar könnte bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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