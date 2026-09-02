Die Vonovia-Aktie steht weiter unter Druck. Steigende Anleiherenditen belasten Immobilienwerte, gleichzeitig sorgt eine bedingte Kapitalerhöhung für zusätzliche Aufmerksamkeit. Der Kurs liegt inzwischen nahe dem 52-Wochen-Tief.Zinsen als Belastungsfaktor Höhere Renditen am Anleihemarkt machen festverzinsliche Anlagen attraktiver und erhöhen zugleich die Finanzierungskosten für Immobilienunternehmen. Die Vonovia-Aktie fiel zuletzt auf den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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