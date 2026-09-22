Der Wahlsieg der Berliner Linken versetzt den deutschen Wohnimmobilienmarkt in Aufruhr: Der DAX-Konzern verzeichnet einen Kurseinbruch von rund 34 Prozent seit Jahresbeginn - Analysten sehen weiteres Rückschlagpotenzial. Offen bleibt, wie weit eine künftige Berliner Regierung bei regulatorischen Eingriffen gehen wird. Das angekündigte Bundesgesetz gegen Vergesellschaftung dürfte direkte Enteignungen verhindern - mögliche Mietpreisbremsen bleiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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