Immobilienaktien befinden sich weiter auf Talfahrt. Vonovia rutschte heute auf 17,06 €, das tiefste Niveau seit dem Sommer 2023, und verliert damit im laufenden Jahr gut 30 Prozent. Auch LEG Immobilien, TAG Immobilien und Aroundtown blieben klar in der Verlustzone, obwohl der Gesamtmarkt freundlich tendierte. Berliner Wahlsieg heizt Enteignungsdebatte auf Dem ohnehin belastenden Zinsumfeld gesellte sich am Wochenende ein politischer Schock hinzu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de