American Rheinmetall, die US-Tochter des Dax-Konzerns, hat von einer Tochtergesellschaft des norwegischen Rüstungskonzerns Kongsberg Gruppen, einen Auftrag zur Herstellung von Komponenten für den Mittelkaliberturm MCT-30 erhalten. Die bearbeiteten Bauteile werden für die Radschützenpanzervariante des Amphibious Combat Vehicle des US Marine Corps verwendet. Der Auftrag, den American Rheinmetall als Subunternehmer ausführt, hat ein geschätztes Auftragsvolumen von 0,71 Mio. $, wobei weitere Folgeaufträge von Kongsberg nicht ausgeschlossen sind.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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