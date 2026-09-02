Der Bund der Energieverbraucher startet mit einem Energy-Sharing-Modell. Bei Mitmachstrom schließen sich kleine Erzeuger von PV-Strom und Verbraucher zusammen. Der Bund der Energieverbraucher hat mit Mitmachstrom ein Modell zum Energy Sharing ins Leben gerufen. Die Idee sogenannter Strom-Communitys sei wie geschaffen für den Bund der Energieverbraucher, teilte die Organisation mit. Erzeuger und -verbraucher schließen sich zusammen, um sich gemeinschaftlich, günstig und sauber mit Strom zu versorgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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