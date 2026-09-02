München - Die Preise für Super E10 sind zuletzt gestiegen. Im bundesweiten Durchschnitt kletterten sie im Vorwochenvergleich um 2,8 Cent auf 2,183 Euro je Liter und nähern sich damit dem Allzeithoch vom März 2022, teilte der ADAC mit. Der Preis für Diesel sank hingegen leicht um 1,6 Cent auf durchschnittlich 2,232 Euro je Liter.
Die jüngsten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran hatten den Ölpreis in die Höhe getrieben. Die für Europa relevante Sorte Brent kostete zuletzt rund 95 US-Dollar je Barrel, was einem Anstieg von etwa acht Prozent zur Vorwoche entspricht.
Dennoch sei das aktuelle Niveau der Kraftstoffpreise nicht allein durch die Entwicklungen am Rohölmarkt zu erklären, so der ADAC. Nach Meinung des Clubs liegen die Kraftstoffpreise in Deutschland nach wie vor auf einem zu hohen Niveau.
Die jüngsten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran hatten den Ölpreis in die Höhe getrieben. Die für Europa relevante Sorte Brent kostete zuletzt rund 95 US-Dollar je Barrel, was einem Anstieg von etwa acht Prozent zur Vorwoche entspricht.
Dennoch sei das aktuelle Niveau der Kraftstoffpreise nicht allein durch die Entwicklungen am Rohölmarkt zu erklären, so der ADAC. Nach Meinung des Clubs liegen die Kraftstoffpreise in Deutschland nach wie vor auf einem zu hohen Niveau.
© 2026 dts Nachrichtenagentur