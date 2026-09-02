Original-Research: UBM Development AG - von Montega AG



02.09.2026 / 14:52 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu UBM Development AG Unternehmen: UBM Development AG ISIN: AT0000815402 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.09.2026 Kursziel: 28,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA

Operativ starkes H1 - Freisetzung von Kapital im Fokus



Am Donnerstag berichtete UBM Development starke Halbjahreszahlen.



Überzeugendes Halbjahr, aber weiterhin keine Guidance: Mit einem Umsatzplus von 36,2% yoy auf 81,2 Mio. EUR und einem ebenso beeindruckenden Zuwachs der Gesamtleistung um 28,2% auf 179,9 Mio. EUR zum Halbjahr konnte UBM überzeugen. Dabei zog die Dynamik in Q2 mit einem Umsatzplus von 59,8% nochmals an. Und auch im Ergebnis durchschritt das Unternehmen die Gewinnschwelle auf allen Ebenen. Dafür waren neben einem guten Abverkauf von Wohnungen in Prag insbesondere Fair Value Anpassungen im Investmentportfolio in Höhe von 9,1 Mio. EUR verantwortlich. Trotz der starken Zahlen verzichtet das Management weiter auf eine Guidance. Wir vermuten, dass dies der großen Unsicherheit über die weitere Zinsentwicklung geschuldet ist. Überdies würde der im Augenblick noch nicht absehbare Verkauf einer oder mehrerer größerer Immobilien aus dem Bestandsportfolio (insb. Bürogebäude und Hotels) geeignet sein, das Zahlenwerk stark zu beeinflussen.



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Freisetzung von Cash: UBM ist ebenfalls ein Stück vorangekommen, nicht-strategische Projekte zu veräußern. So wurde ein unbebautes Grundstück sowie eine Beteiligung am 'Ekazent Paket 6' (u.a. Einzelhandelsflächen in Wien) veräußert und mit diesen Maßnahmen 21 Mio. EUR Cash freigesetzt. Die Nettoverschulduung (ohne Hybridkapital) sank um 13,1% yoy und die Eigenkapitalquote stieg auf komfortable 36,6% (Zielwert: 30%) an. Nach der Refinanzierung fälliger Anleihen sowie des Hybridkapitals werden nach der im Juli 2027 fälligen Anleihe erst im Oktober 2029 wieder verbriefte Fremdkapitalschulden fällig. Der Durchbruch, eine größere Immobilie aus dem Bestandsportfolio (Hotels, Bürogebäude) zu verkaufen, gelang jedoch im bisherigen Jahresverlauf noch nicht. Ein Verkauf aller zum Verkauf stehenden Assets zum Buchwert würde 362 Mio. EUR Cash freisetzen und den Aufbau einer substanziellen Pipeline im Bereich 'Bezahlbares Wohnen' erlauben.



Fazit: Die H1-Zahlen zeigen, dass das Unternehmen den Break-Even geschafft hat und bei der Reduktion der Verschuldung sowie der Refinanzierung stark vorangekommen ist. Bei der Veräußerung nicht-strategischer Bestände sollte u.E. Geschwindigkeit Priorität haben, selbst wenn dies zu Lasten des Ergebnisses geht, damit UBM seine wertschaffende Strategie im Bereich 'Bezahlbares Wohnen' umsetzen kann. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 28,00 EUR.







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Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



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