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Vom Forschungstrend zum Milliardenmarkt
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WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
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28.08.26 | 17:46
1,345 Euro
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
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PLANETHIC GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PLANETHIC GROUP AG 5-Tage-Chart
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1,3051,34517:46
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5-Tage-Chart
AREAM SOLAR FINANCE
AREAM SOLAR FINANCE GMBH Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AREAM SOLAR FINANCE GMBH98,70+0,36 %
BOOSTER PRECISION COMPONENTS GMBH40,0000,00 %
CIRCUS SE3,615+22,96 %
EVERYIELD AG12,000-10,45 %
IUTECREDIT FINANCE SARL99,230,00 %
LAIQON AG5,000+2,04 %
LR HEALTH & BEAUTY SE78,00-4,01 %
MS INDUSTRIE AG1,3000,00 %
PANDION AG5,050+1,00 %
PFERDEWETTEN.DE AG2,2000,00 %
PLANETHIC GROUP AG1,345+8,47 %
UBM DEVELOPMENT AG17,100-0,29 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.