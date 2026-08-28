Kalenderwoche 35 am KMU-Anleihemarkt Der KMU-Anleihemarkt bleibt auch in der letzten Augustwoche (KW35) in Bewegung. Mit dem neuen Green Bond von Aream ist eine weitere Anleihe an den Markt gekommen, während ansonsten vornehmlich Sanierungen und Restrukturierungen im Fokus stehen. Die Aream Infrastruktur Finance GmbH setzt ihre kapitalmarktbasierte Wachstumsfinanzierung mit einem neuen Green Bond 2026/31 (ISIN: DE000A5GSXXX) fort. Die fünfjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und wird mit 7,25 % p.a. verzinst. Der Nettoemissionserlös soll vollständig in erneuerbare Energieinfrastruktur wie Photovoltaik, Batteriespeicher, Wind- und Bioenergie sowie Umspannwerke investiert werden. Die Zeichnung ist ab 1.000 Euro direkt über die Emittentin möglich, die Börsennotierung ist für Ende März 2027 vorgesehen.Bei der PANDION AG hat sich die angespannte Situation weiter verschärft. Für 11 Projektgesellschaften wurden ebenfalls Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren gestellt, nachdem die bereits laufenden Eigenverwaltungsverfahren der PANDION AG und weiterer Tochtergesellschaften die Liquidität der Projektgesellschaften belastet haben. Ziel bleibt nach Unternehmensangaben die Stabilisierung und nachhaltige Fortführung der PANDION-Gruppe. Auch bei der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ist das Insolvenzverfahren inzwischen offiziell eröffnet worden. Das Amtsgericht Potsdam hat in dieser Woche die Eigenverwaltung angeordnet und Prof. Dr. Torsten Martini (GÖRG) zum Sachwalter bestellt. Der Geschäftsbetrieb soll während des Verfahrens fortgeführt werden. HINWEIS: In dieser Woche erschien auch eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (12-2026). Registrieren Sie sich hier für unseren KOSTENLOSEN NEWSLETTER und seien Sie stets informiert. Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH hat derweil vorläufige Halbjahreszahlen vorgelegt und ihre Ergebnisprognose für 2026 gesenkt. Bei einem Umsatz von 83,3 Mio. Euro wurde im ersten Halbjahr ein EBITDA von 6,3 Mio. Euro erzielt. Aufgrund der laufenden Verhandlungen zur Restrukturierung der Verbindlichkeiten und der damit verbundenen Kosten erwartet BOOSTER nun ein reduziertes EBITDA von 13,5 bis 14,5 Mio. Euro für das ...

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