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EverYield AG stärkt Aufsichtsrat für die nächste Wachstumsphase



08.09.2026 / 10:15 CET/CEST

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Florian Wurz und Michael Pieler neu in den Aufsichtsrat bestellt

Kompetenzprofil des Kontrollgremiums gezielt erweitert

Hauptversammlung bestätigt neue Zusammensetzung des Kontrollgremiums Wien, 8. September 2026 - Die EverYield AG stellt die Weichen für die nächste Phase ihrer Unternehmensentwicklung und stärkt den Aufsichtsrat mit zwei erfahrenen Persönlichkeiten aus Finanzwirtschaft und Vertrieb. Mit Florian Wurz und Michael Pieler gewinnt das Unternehmen zusätzliche Expertise in den Bereichen Bank- und Finanzwesen, strategische Unternehmensentwicklung sowie Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Die personelle Veränderung des Kontrollgremiums unterstreicht den Anspruch der EverYield AG, seine Governance-Strukturen im Zuge des weiteren Wachstums konsequent auszubauen und die strategische Begleitung des Unternehmens weiter zu stärken. "Mit Florian Wurz und Michael Pieler erweitern wir den Aufsichtsrat gezielt um Kompetenzen, die für die nächste Entwicklungsphase von EverYield von zentraler Bedeutung sind. Ein stark aufgestellter Aufsichtsrat ist eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum, professionelle Governance und die erfolgreiche Umsetzung unserer strategischen Ziele." Werner Krauss (66), Vorsitzender des Aufsichtsrats der EverYield AG Florian Wurz (35) verfügt über langjährige Erfahrung im Bank- und Finanzsektor. Seine Expertise umfasst insbesondere finanzwirtschaftliche Steuerung, Unternehmensfinanzierung und strategische Fragestellungen. Michael Pieler (50) bringt umfassende Erfahrung in Vertrieb und Geschäftsentwicklung mit. Seine Schwerpunkte liegen im Aufbau skalierbarer Vertriebsorganisationen, der Entwicklung nachhaltiger Kundenbeziehungen sowie der Etablierung strategischer Geschäftspartnerschaften. "Die Erweiterung unseres Aufsichtsrats ist ein wichtiger Schritt in der weiteren Professionalisierung von EverYield. Mit zusätzlicher Expertise in Finanzierung, Strategie und Vertrieb schaffen wir die Voraussetzungen, unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen und unsere Position im Markt weiter auszubauen." Mario Mildner, CEO der EverYield AG. Im Zuge der Neubesetzung bedankt sich EverYield bei Georg Bräuer und Gerhard Jäger für ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat und ihren geleisteten Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens. "Georg Bräuer und Gerhard Jäger haben mit ihrer Erfahrung und ihrem persönlichen Engagement das Unternehmen in einer entscheidenden Phase seines Aufbaus begleitet. Für ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihren wertvollen Beitrag danken wir ihnen ausdrücklich." Werner Krauss, Vorsitzender des Aufsichtsrats der EverYield AG Persönliches Investment unterstreicht langfristiges Engagement Neben seiner neuen Funktion als Aufsichtsrat ist Michael Pieler auch als Investor bei EverYield engagiert. Er hat im Vorfeld seiner Bestellung einen mittleren sechsstelligen Euro Betrag während der Platzierungsphase in die EverYield-Anleihe investiert und verbindet damit sein Mandat im Kontrollgremium mit einem persönlichen wirtschaftlichen Engagement im Unternehmen. KONTAKT MAXIMILIAN FISCHER

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m.taverne@max-em.de Über die EverYield AG Die EverYield AG entwickelt, finanziert und realisiert integrierte Energy Campusse, welche thermische Klärschlammverwertung, Phosphorrückgewinnung, erneuerbare Energieerzeugung und weitere nachhaltige Umwelttechnologien an einem Standort vereinen. Ziel des Unternehmens ist der Aufbau einer europaweit skalierbaren Infrastrukturplattform für die Energie- und Kreislaufwirtschaft sowie die Schaffung langfristiger ökologischer und wirtschaftlicher Werte für Investoren, Kommunen und Industrie. Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Die in der Pressemitteilung und auf den angegebenen Webseiten bereitgestellten Informationen und Unterlagen zum geplanten öffentlichen Angebot der Emittentin dienen ausschließlich Informationszwecken. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Emittentin und sind auch keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der Emittentin. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin ( https://everyield.at/ ) veröffentlichten, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 29.05.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts, geändert durch den Nachtrag vom 12.06.2026 ("Prospekt"). Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/05/Wertpapierprospekt_EverYield-AG.pdf sowie https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/06/1.Nachtrag_EverYield-26-06-12.pdf (1. Nachtrag). Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die CSSF zu verstehen ist. DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.



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