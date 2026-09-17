Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland kommt voran, ihr Anteil an der Stromerzeugung wächst, ist aber immer noch zu langsam. Dass die Ausbauziele erreicht werden, ist nicht garantiert. "Umso wichtiger ist es, an diesen Zielen festzuhalten und aufs Tempo zu drücken", kommentiert Andreas Ehrbar, Chief Operating Officer der aream Group. Gute Nachrichten vom Statistischen Bundesamt: Von den 230,6 Milliarden Kilowattstunden Strom, die im ersten Halbjahr 2026 in Deutschland erzeugt wurden, stammten 59,1 Prozent aus Erneuerbaren Energiequellen. Im ersten Halbjahr 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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