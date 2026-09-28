Trotz des Ausbaus von Photovoltaik und Windkraft bestimmen Gaskraftwerke in vielen Stunden des Jahres weiterhin den Marktpreis. "Die Erneuerbaren haben den Durchschnittspreis für Strom bereits gewaltig gesenkt", so Patrick Lemcke-Braselmann, CEO der aream Group. "Gleichzeitig nimmt aber die Spreizung zwischen sehr teuren und sehr günstigen Strompreisen stark zu." Doch es gibt eine Lösung. Grund für die preissetzende Macht der teuren Gaskraftwerke ist die sogenannte Merit-Order, nach der sinnvollerweise immer das teuerste gerade noch benötigte Kraftwerk den Preis festlegt, das die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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