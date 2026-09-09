Für die Branche der Erneuerbaren Energien scheinen die Zeiten schwer zu sein. Nicht nur, dass die Unterstützung aus der Politik nachgelassen hat. In den vergangenen Monaten sind zudem mehrere etablierte Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. "Doch handelt es sich hier nicht um eine Krise der Technologie, sondern um eine Bereinigung bestimmter Finanzierungs- und Geschäftsmodelle", sagt Markus W. Voigt, Executive Chairman der aream Group. "Investoren, die nicht den Hype, sondern die Realität gekauft haben, stehen gut da und ihnen eröffnen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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