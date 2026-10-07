Es gibt Papiere, die mehr über ihre Verfasser sagen als über das beschriebene Thema. Ein Forderungskatalog aus der Unionsfraktion zum EEG 2027 gehört dazu. 86 Punkte, ein Muster. Um Wind, Sonne und Speicher soll sich künftig allein der Markt kümmern: weniger Förderung, kürzere Laufzeiten, niedrigere Höchstwerte, engere Grenzen für Anlagen, keine Extras für Speicher. Für Biogas, kleine Wasserkraftanlagen und Windstandorte im Süden sieht dasselbe Papier dagegen mehr Förderung vor. Wer das Dokument liest, findet keinen Plan für die Energieversorgung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 finanzmonitor.de