Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH



07.09.2026 / 16:02 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG Company Name: LAIQON AG ISIN: DE000A12UP29 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 07.09.2026 Target price: €8.70 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.70 price target.



Abstract:

LAIQON has published its full H1/26 report, confirming the preliminary revenue and EBITDA figures released on 12 August while providing additional detail on profitability, cash flow and the balance sheet. The most important new information, in our view, is the continued growth in AuMto €11.5bn as at 25 August (30 June: €11.0bn), improving cash generation and a strengthened short-term liquidity profile following the financial measures and earn-out deferrals. The report also provides further evidence that Digital Wealth is becoming the group's principal growth engine, while management announced at the investor webcast several strategically important milestones, including the first institutional AI mandate, the introduction of performance fee arrangements for the Global Growth fund management team from 1 October, coinciding with the migration of the MainFirst funds into LAIQON's new Luxembourg SICAV structure, and the commercial launch of the Amundi AI ETF. The additional disclosures in the full H1 report have led us to fine-tune our financial model, while leaving our valuation unchanged. Although acquisition-related liabilities remain the principal financial risk and will most likely require additional refinancing during H1/27, we believe the improving operational trajectory materially strengthens the investment case. We therefore reiterate our Buy recommendation and €8.70 price target (upside: ~87%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,70.



Zusammenfassung:

LAIQON hat seinen vollständigen Bericht für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht, der die am 12. August bekannt gegebenen vorläufigen Umsatz- und EBITDA-Zahlen bestätigt und zusätzliche Details zu Rentabilität, Cashflow und Bilanz liefert. Die aus unserer Sicht wichtigsten neuen Informationen sind das anhaltende Wachstum des verwalteten Vermögens (AuM), das zum 25. August weiter auf €11,5 Mrd. gestiegen ist (30. Juni: €11,0 Mrd.), die sich verbessernde Cash-Generierung sowie das gestärkte kurzfristige Liquiditätsprofil infolge der finanziellen Maßnahmen und der Aufschübe bei den Earn-outs. Der Bericht liefert zudem weitere Belege dafür, dass 'Digital Wealth' zum wichtigsten Wachstumsmotor der Gruppe wird, während das Management im Rahmen des Investoren-Webcasts mehrere strategisch wichtige Meilensteine bekanntgab, darunter das erste institutionelle KI-Mandat, die Einführung von Performance-Gebührenvereinbarungen für das Managementteam des Global Growth-Fonds ab dem 1. Oktober, zeitgleich mit der Umstellung der MainFirst-Fonds auf die neue luxemburgische SICAV-Struktur von LAIQON, sowie die Markteinführung des Amundi AI ETF. Die zusätzlichen Angaben im vollständigen Halbjahresbericht haben uns dazu veranlasst, unser Finanzmodell anzupassen, wobei wir unsere Bewertung unverändert belassen. Obwohl akquisitionsbedingte Verbindlichkeiten weiterhin das Hauptrisiko darstellen und höchstwahrscheinlich im ersten Halbjahr 2027 eine zusätzliche Refinanzierung erfordern werden, sind wir der Ansicht, dass die sich verbessernde operative Entwicklung das Investitionsargument wesentlich stärkt. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von €8,70 (Aufwärtspotenzial: ~87 %).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





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