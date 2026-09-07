Mitteilung der LR Health & Beauty SE: LR Health & Beauty stärkt Geschäftsleitung mit Martin Lipp als neuem Chief Financial Officer (CFO) Die LR Health & Beauty GmbH, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, baut ihr Führungsteam aus: Zum 7. September 2026 übernimmt Martin Lipp die Position des Chief Financial Officer (CFO) und wird zugleich Mitglied der Geschäftsleitung. In seiner neuen Rolle verantwortet Martin Lipp die Bereiche Global Controlling & Finance, Legal, IT und Operations. "Mit Martin Lipp gewinnen wir einen international sehr erfahrenen Finanzmanager, der über umfassende Expertise in der Steuerung und Transformation von Unternehmen verfügt. In der aktuellen Übergangsphase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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