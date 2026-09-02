Ein neues Kraftwerksprojekt in Marokko sorgt für Aufmerksamkeit. Unter dem Namen "Sila Atlantik" soll ein Wind- und Solarpark mit 15 Gigawatt Leistung entstehen. Der Strom soll über ein 4.800 Kilometer langes Seekabel nach Deutschland fließen und bis zu fünf Prozent des derzeitigen deutschen Stromverbrauchs decken. "Politisch mag ein solches Projekt gut klingen", sagt Patrick Lemcke-Braselmann, CEO der aream Group. "Doch technisch wie wirtschaftlich ist es sinnlos." "Wer diese 30 bis 40 Milliarden Euro investieren will, muss sie mit der Alternative vergleichen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 finanzmonitor.de