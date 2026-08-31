Mitteilung der BOOSTER Precision Components Holding GmbH: BOOSTER Precision Components Holding GmbH veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 - Umsatzerlöse von 83,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026, leicht über dem Vorjahreszeitraum (1. Halbjahr 2025: 82,6 Mio. EUR); Umsatz im 2. Quartal 2026 von 41,6 Mio. EUR (2. Quartal 2025: 41,1 Mio. EUR)- Ausgewiesenes EBITDA von 6,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026 (1. Halbjahr 2025: 8,6 Mio. EUR), beeinflusst durch einmalige Kosten für die Umstrukturierung der Finanzierung; bereinigtes EBITDA von 8,0 Mio. EUR - Ausgewiesenes EBITDA im 2. Quartal 2026 bei 3,3 Mio. EUR gegenüber 4,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum - Konsequentes Vorantreiben der Finanzrestrukturierung zur Sicherung der langfristigen Finanzierung, gepaart mit einem anhaltenden Fokus auf die Generierung neuer Geschäfte Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713XXX) hat heute ihr ungeprüftes Konzernergebnis für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. 1. Halbjahr 2026 Die BOOSTER-Gruppe konnte ihr operatives Geschäft im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend stabil halten - trotz eines anhaltend schwierigen Marktumfelds in der Automobilbranche und dank der im Jahr 2025 umgesetzten Kosten- und Effizienzmaßnahmen. Das ausgewiesene Ergebnis wurde jedoch durch einmalige Kosten in Höhe von 1,7 Mio. EUR belastet, die im Zuge der laufenden Verhandlungen zur Umstrukturierung der Finanzierung des Konzerns entstanden sind. Mit 83,3 Mio. EUR blieb der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zu 82,6 Mio. EUR im Vorjahr weitgehend stabil. Das Bruttoergebnis belief sich auf 40,2 Mio. EUR (1. Halbjahr 2025: 40,5 Mio. EUR), was einer Bruttomarge von 49,4 % entspricht (1. Halbjahr 2025: 48,9 %) und die anhaltende Wirkung der Kosten- und Effizienzmaßnahmen bestätigt. Das ausgewiesene EBITDA sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27,4 % auf 6,3 Mio. EUR (1. Halbjahr 2025: 8,6 ...

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