Wonderful, das KI-Betriebssystem für Unternehmen, gab heute den Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 550 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 5 Milliarden Dollar bekannt. Die Runde wurde von Insight Partners angeführt, unter Beteiligung von Salesforce und den bestehenden Investoren Index Ventures (1996 in Genf gegründet), IVP, Vine Ventures, 9Yards und Bessemer Venture Partners. Seit der Serie-B-Finanzierungsrunde im März 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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