Bei BioNTech geht es derzeit ordentlich hin und her. Erst sprang die Aktie nach positiven Krebsimpfstoff-Daten von Moderna kräftig nach oben, dann folgte mit dem Abbruch einer eigenen Darmkrebsstudie der nächste Rückschlag. Jetzt stabilisiert sich der Kurs wieder um 102 US$. Gleichzeitig stehen bereits die nächsten wichtigen Daten aus der Krebs-Pipeline vor der Tür. Rückschlag bei Krebsstudie sorgt für Unsicherheit Am vergangenen Freitag musste BioNTech ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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