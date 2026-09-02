Enpal und 1 Komma5° - einander normalerweise in steter Konkurrenz verbunden - laden gemeinsamen Journalisten ein, um ihnen die technischen Zusammenhänge zu erklären. Der Solarhandwerksverband BDSH warnt vor einem Ausbremsen von Flexibilitäten. Immer eindeutiger formiert sich die Ablehnungs-Phalanx der Photovoltaik-Branche gegen eine geplante Neuerung in der unlängst vom Bundeskabinett verabschiedeten EEG-Novelle. Es geht um den neuen Absatz 2b des Paragrafen 9 EEG. Dieser besagt, dass künftig für alle neuen Photovoltaik-Anlagen bis 100 Kilowatt Leistung die Wirkleistung am Netzverknüpfungspunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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