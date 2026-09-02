Meraki Capital hat Tessero ins Leben gerufen, eine neue europäische Personalvermittlungsgruppe, die aus den sechs ehemaligen Geschäftsbereichen von Hays plc hervorgegangen ist, die das Unternehmen Anfang dieses Sommers übernommen hatte.

Tessero startet gleichzeitig in Schweden, Dänemark, Ungarn, Rumänien, Luxemburg und Tschechien und vereint sechs etablierte Personalvermittlungsunternehmen unter einer unabhängigen europäischen Marke. Damit entsteht vom ersten Tag an eine internationale Plattform mit erfahrenen Teams, bestehenden Kunden und aktiven Kandidaten-Netzwerken.

Die Markteinführung folgt auf eine der bedeutendsten Transaktionen in der Geschichte von Meraki Capital und den Abschluss eines umfassenden Umstrukturierungsprogramms in allen sechs Ländern innerhalb weniger Wochen nach der Übernahme.

130 Mitarbeiter werden nun unter der Marke Tessero tätig sein, wobei die etablierten Führungsteams in den einzelnen Ländern ihre Positionen behalten und weiterhin ihre jeweiligen Märkte leiten werden.

Gary Elden OBE, CEO von Meraki Capital und Director von Tessero, erklärte: "Tessero startet mit etwas, dessen Aufbau normalerweise Jahre dauert: etablierte Unternehmen, erfahrene Teams, starke Kundenbeziehungen und spezialisierte Personalvermittlungs-Expertise in sechs europäischen Märkten.

Wir haben sechs Unternehmen übernommen, die zuvor zu einem der weltweit bekanntesten Personalvermittlungsunternehmen gehörten, und innerhalb weniger Wochen eine neue, unabhängige europäische Plattform mit eigener Identität und einer klaren Wachstumsstrategie geschaffen.

Was Tessero besonders spannend macht, ist die Kombination aus internationaler Reichweite und lokaler Autonomie. Wir versuchen nicht, das zu zentralisieren, was bereits funktioniert. Wir möchten, dass unsere Landesleiter und erfahrenen lokalen Teams die Freiheit haben, schneller zu handeln, auf ihre Märkte zu reagieren und zu wachsen gestützt durch die Investitionen und die umfassenden Kompetenzen der Gruppe.

Dies ist der erste Tag für Tessero, aber es handelt sich keineswegs um ein Start-up! Wir verfügen über ein unglaublich starkes Fundament und hegen große Ambitionen für das, was wir von hier aus aufbauen können."

Die Gründung wurde so gestaltet, dass das lokale Know-how und die Beziehungen, die den Erfolg der einzelnen Unternehmen ausmachen, gewahrt bleiben. Die bestehenden Führungsteams, Personalvermittler und Marktspezialisten bilden weiterhin das Herzstück von Tessero, während die neue Gruppe größere Möglichkeiten für Zusammenarbeit und grenzüberschreitendes Wachstum für das Unternehmen sowie für Kunden und Kandidaten schafft.

Die Einführung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der "Buy-and-Build"-Strategie von Meraki Capital und unterstreicht die wachsenden internationalen Ambitionen der Investmentgesellschaft im Bereich Personalvermittlung und Arbeitskräftebeschaffung.

Tessero reiht sich in das Portfolio spezialisierter Personalvermittlungsunternehmen von Meraki Capital ein, zu dem bereits HW3, Magnus und SERT gehören, wird jedoch unabhängig mit eigener Marke, eigener Führungsstruktur und eigener europäischer Wachstumsstrategie agieren.

www.tesserogroup.com

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