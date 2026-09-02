Berlin - Nach Jahren der Flaute hellen sich die Aussichten für die deutsche Wirtschaft immer mehr auf. Nicht zuletzt wegen starker Exporte erwartet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) deutlich mehr Wachstum in den kommenden beiden Jahren. Nach einer starken ersten Jahreshälfte dürfte die deutsche Wirtschaft 2026 um 1,2 Prozent zulegen, teilte das DIW in Berlin mit. Für 2027 rechnen die Wirtschaftsforscher mit einer Rate von 1,0 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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