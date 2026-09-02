Das KI-Unternehmen Wonderful mit Büros in Zürich hat eine C-Finanzierungsrunde in Höhe von 550 Millionen Dollar abgeschlossen. Damit wird das Unternehmen mit 5 Milliarden Dollar bewertet. Die Runde wurde von Insight Partners angeführt, unter Beteiligung von Salesforce und den bestehenden Investoren Index Ventures (1996 in Genf gegründet), IVP, Vine Ventures, 9Yards und Bessemer Venture Partners. Seit der Serie-B-Finanzierungsrunde im März 2026 hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab