Die Allianz hat nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen Anfang August die Geschäftsziele für 2026 bestätigt. Allzu weit lehnen sich Versicherer am Anfang der sogenannten Hurrikansaison nämlich ungern aus dem Fenster. Für Fantasie sorgt nun ausgerechnet der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit seiner Schätzung der Schäden durch Naturkatastrophen. Doch der Reihe nach: Die Allianz hält nach sechs Monaten 2026 am Jahresziel für den operativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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