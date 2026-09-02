Original-Research: electrovac AG - von BankM AG



02.09.2026 / 16:14 CET/CEST

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Einstufung von BankM AG zu electrovac AG Unternehmen: electrovac AG ISIN: DE000A420ZL4 Anlass der Studie: GB + Q1 2025/26, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2026 Kursziel: € 14,18 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann, Dr. Roger Becker

2025/26 über den Erwartungen, Q1 impliziert kraftvollen Start Die electrovac AG (ISIN DE000A420ZL4, Regulierter Markt, Prime Standard) hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Umsatz von € 118 Mio. (+20%) und einem EBIT von € 14,0 Mio. (+54%) abgeschlossen und unsere Erwartungen (von € 113 Mio. bzw. € 13,3 Mio.) klar übertroffen. Der Umsatz in Q1 2026/27 liegt mit € 31,5 Mio. und einem Zuwachs um 12% klar oberhalb der durch die Guidance implizierten Wachstumsraten (1,7% bis 10,2%). Das EBIT (inkl. IPO-Kosten) erhöhte sich um 11% auf € 3,2 Mio. Unsere angepassten Schätzungen spiegeln die Q1-Entwicklung wider und liegen im oberen Bereich der Umsatz-Bandbreite. Ebenso bilden sie auch das Mittelfristziel (Umsatz von über € 150 Mio. in 2028/29, sowie EBIT-Marge dauerhaft über 12%) ab. Basierend auf DCF- und Peer-Bewertung liegt der Faire Wert pro Aktie bei € 14,18 (die Verwässerung aus dem IPO ist erstmals berücksichtigt). Daraus leiten wir unser Rating "Kaufen" ab.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: electrovac_20260902_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



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