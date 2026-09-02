Original-Research: electrovac AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu electrovac AG
2025/26 über den Erwartungen, Q1 impliziert kraftvollen Start
Die electrovac AG (ISIN DE000A420ZL4, Regulierter Markt, Prime Standard) hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Umsatz von € 118 Mio. (+20%) und einem EBIT von € 14,0 Mio. (+54%) abgeschlossen und unsere Erwartungen (von € 113 Mio. bzw. € 13,3 Mio.) klar übertroffen. Der Umsatz in Q1 2026/27 liegt mit € 31,5 Mio. und einem Zuwachs um 12% klar oberhalb der durch die Guidance implizierten Wachstumsraten (1,7% bis 10,2%). Das EBIT (inkl. IPO-Kosten) erhöhte sich um 11% auf € 3,2 Mio. Unsere angepassten Schätzungen spiegeln die Q1-Entwicklung wider und liegen im oberen Bereich der Umsatz-Bandbreite. Ebenso bilden sie auch das Mittelfristziel (Umsatz von über € 150 Mio. in 2028/29, sowie EBIT-Marge dauerhaft über 12%) ab.
Basierend auf DCF- und Peer-Bewertung liegt der Faire Wert pro Aktie bei € 14,18 (die Verwässerung aus dem IPO ist erstmals berücksichtigt). Daraus leiten wir unser Rating "Kaufen" ab.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: electrovac_20260902_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
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Daniel Grossjohann
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