VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft

Hannover - ISIN DE0007637XXX / Wertpapierkennnummer 763 700

DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG

Die 123. ordentliche Hauptversammlung der VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft hat am 28. August 2026 beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 5.745.060,46 EUR wie folgt zu verwenden:

5,00 EUR Dividende auf jede der 962.500 Stammaktien 4.812.500,00 EUR

Einstellung in andere Gewinnrücklagen gem. § 58 Abs. 3 AktG 932.000,00 EUR

Gewinnvortrag 560,46 EUR

Bilanzgewinn 5.745.060,46 EUR

Die Dividende wird am 2. September 2026 unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer sowie 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (Gesamtabzug 26,375 %) und gegebenenfalls der Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer durch die in die Dividendenabwicklung einbezogenen Kreditinstitute ausgezahlt. Die Steuerbeträge können unter Vorlage der Steuerbescheinigung auf die im Rahmen der Einkommen- oder Körperschaftsteuerveranlagung festgesetzte Steuer angerechnet werden.

Zahlstelle ist die Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Den unbeschränkt steuerpflichtigen Aktionären, die ihrer Depotbank eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung ihres Wohnsitzfinanzamts vorgelegt haben, wird die Dividende im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag gutgeschrieben. Das Gleiche gilt für Aktionäre, die ihrer Depotbank einen Freistellungsauftrag eingereicht haben, soweit das in diesem Auftrag angegebene Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge aus Kapitalvermögen bereits aufgebraucht ist.

Beschränkt steuerpflichtigen Aktionären wird der Steuerabzug nach Maßgabe des zwischen dem Wohnsitzstaat des Aktionärs und Deutschland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens vom Bundeszentralamt für Steuern auf Antrag und unter Vorlage der Steuerbescheinigung erstattet; eine Dividendenabrechnung ist nicht mehr ausreichend.

Hannover, im August 2026

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft

- Der Vorstand -

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