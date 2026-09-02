Schaeffler Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Format Aktien Marathon analysieren wir wöchentlich Aktien unter fundamentalen und charttechnischen Gesichtspunkten. Unser Fokus liegt dabei nicht auf kurzfristigen Spekulationen, sondern auf einer langfristigen Perspektive mit Projektionen bis 2028/2030. Damit bieten wir langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage. In diesem Beitrag im Rahmen des Aktien Marathon steht die Schaeffler Aktie im Mittelpunkt.

- Schaeffler WKN: SHA010 - ISIN: DE000SHA0100/ Symbol: SCAFF - Kürzel: SHA0

? Drei Key Takeaways

Langfristige Perspektive statt Short-Terming: Im Rahmen des Aktien Marathon steht bei der Schaeffler Aktie die fundamentale Entwicklung bis 2028/2030 im Vordergrund. Kurzfristige Erholungen wurden am Markt bisher konsequent für Gewinnmitnahmen genutzt.

Im Rahmen des steht bei der die fundamentale Entwicklung bis 2028/2030 im Vordergrund. Kurzfristige Erholungen wurden am Markt bisher konsequent für Gewinnmitnahmen genutzt. Eingetrübtes Chartbild: Sowohl der Wochenchart (neutral) als auch der Tageschart (bärisch) signalisieren anhaltende Kursschwäche. Wichtige Durchschnittslinien wie die SMA50 und SMA200 konnten keine nachhaltige Unterstützung bieten.

Sowohl der Wochenchart (neutral) als auch der Tageschart (bärisch) signalisieren anhaltende Kursschwäche. Wichtige Durchschnittslinien wie die SMA50 und SMA200 konnten keine nachhaltige Unterstützung bieten. Kein drängender Investment Case: Trotz der starken Marktposition als innovativer Automobil- und Industriezulieferer mit Milliardenumsätzen bleibt die Ergebnisentwicklung unbefriedigend. Die Aktie drängt sich aktuell nicht für einen Einstieg auf.

Chartcheck der Schaeffler Aktie

Betrachtung im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus dem Wochenchart lässt sich gut ablesen, dass die Schaeffler Aktie bis Mitte 2024 seitwärts gelaufen und anschließend aus der Range nach unten ausgebrochen ist. Nach dem Tief im April 2025 folgte eine dynamische Erholung, die bis Jahresbeginn anhielt. Das Hoch Ende Januar wurde jedoch rasch abverkauft. Eine Gegenbewegung Ende März erreichte weder das Jahreshoch noch hielt sie dauerhaft an.

Im März lief die Schaeffler Aktie exakt an die SMA50 (aktuell bei 8,12 EUR) zurück und konnte sich dort zunächst stabilisieren. Zuletzt bot diese Durchschnittslinie jedoch keinen Halt mehr. Mit dem Fall unter die SMA50 hat sich das Bild im Wochenchart eingetrübt:

Unterseite: Bei anhaltender Schwäche drohen weitere Abgaben bis zur SMA200 (aktuell bei 6,06 EUR). Spätestens hier sollte eine Trendwende erfolgen.

Bei anhaltender Schwäche drohen weitere Abgaben bis zur SMA200 (aktuell bei 6,06 EUR). Spätestens hier sollte eine Trendwende erfolgen. Oberseite: Ein Anstieg Richtung SMA20 (aktuell bei 8,37 EUR) erfordert zuerst ein nachhaltiges Überwinden der SMA50. Ein bestätigter Wochenschlusskurs über der SMA20 ist notwendig, um das Chartbild wieder aufzuhellen....

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