Nvidia baut sein Geschäft weit über klassische Grafikprozessoren hinaus aus und setzt gleichzeitig auf Gaming, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit. Während das boomende Rechenzentrumsgeschäft den Großteil der Umsätze liefert, sollen neue Technologien wie DLSS 5 und Partnerschaften wie jene mit CrowdStrike das Ökosystem weiter verbreitern. Lieferengpässe und hohe Erwartungen bleiben jedoch zentrale Herausforderungen für die nächste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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