Nike steht vor einer der anspruchsvollsten Phasen der vergangenen Jahre. Unter CEO Elliott Hill richtet der Sportartikelkonzern seine Strategie neu aus und konzentriert sich stärker auf seine Kernkompetenzen, eine konsequentere operative Umsetzung und relevante Produktinnovationen. Gleichzeitig drücken eine schwache Nachfrage in China, intensiver Wettbewerb und die laufende Bereinigung der Lagerbestände auf die Geschäftsentwicklung. Entsprechend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de