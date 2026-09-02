Amsterdam - Die Niederlande haben einen grossen Teil ihrer Goldreserven aus den USA abgezogen und nach London verlagert. Dies sei eine strategische Entscheidung wegen der «zunehmenden geopolitischen Unruhen», begründete die niederländische Zentralbank DNB den Schritt. Auch aus Kanada wurde demnach eine geringere Menge transferiert. Damit liegt der grösste Teil der Goldvorräte des Landes in London in Tresoren der Bank of England. In New York lagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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