Berlin/Kiew - Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Mittwoch mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, telefoniert.
Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, mit. Der Bundeskanzler habe Präsident Selenskyj über die am Dienstag erfolgte "Attribuierung des hybriden Angriffes auf den Flughafen Leipzig unterrichtet".
Merz habe dabei bekräftigt, dass sich die Ukraine auf die "entschlossene Fortsetzung der zivilen und militärischen Unterstützung Deutschlands verlassen" könne. Selenskyj dankte laut Kornelius dem Bundeskanzler für die deutsche Unterstützung, auch im Bereich der Luftverteidigung.
Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, mit. Der Bundeskanzler habe Präsident Selenskyj über die am Dienstag erfolgte "Attribuierung des hybriden Angriffes auf den Flughafen Leipzig unterrichtet".
Merz habe dabei bekräftigt, dass sich die Ukraine auf die "entschlossene Fortsetzung der zivilen und militärischen Unterstützung Deutschlands verlassen" könne. Selenskyj dankte laut Kornelius dem Bundeskanzler für die deutsche Unterstützung, auch im Bereich der Luftverteidigung.
© 2026 dts Nachrichtenagentur